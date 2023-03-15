Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В Белгороде прогремели взрывы рядом с аэропортом — что известно

Юля Захарченко, редактор ленты
Подтверждено
В Белгороде прогремели взрывы рядом с аэропортом — что известно

В Белгороде Российской Федерации прогремели взрывы рядом с аэропортом, сообщают местные Telegram-каналы и прокремлевские издания.

Информацию о взрывах в Белгородской области подтвердил военный корреспондент Андрей Цаплиенко, который обнародовал соответствующую видеозапись.

Сейчас смотрят

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сработали российские системы противовоздушной обороны.

— Над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила три ракеты. Последствия уточняются. Один из обломков попал в жилой сектор в городе Белгороде. Есть повреждения, — отметил он.

Он отметил, что повреждения от осколков зафиксированы и в нескольких домовладениях Белгородского района. На места падения обломков выехали оперативные службы.

Пока точно неизвестно, что именно могло стать причиной взрывов. Ожидается официальная информация или любые уточняющие данные.

Читайте
РФ ищет новую тактику действий, чтобы найти системы ПВО Украины — Гуменюк

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка