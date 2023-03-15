В Белгороде прогремели взрывы рядом с аэропортом — что известно

Март, 14 в 23:11

В Белгороде Российской Федерации прогремели взрывы рядом с аэропортом, сообщают местные Telegram-каналы и прокремлевские издания.

Информацию о взрывах в Белгородской области подтвердил военный корреспондент Андрей Цаплиенко, который обнародовал соответствующую видеозапись.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сработали российские системы противовоздушной обороны.

— Над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила три ракеты. Последствия уточняются. Один из обломков попал в жилой сектор в городе Белгороде. Есть повреждения, — отметил он.

Он отметил, что повреждения от осколков зафиксированы и в нескольких домовладениях Белгородского района. На места падения обломков выехали оперативные службы.

Пока точно неизвестно, что именно могло стать причиной взрывов. Ожидается официальная информация или любые уточняющие данные.