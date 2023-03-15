В Белгороде прогремели взрывы рядом с аэропортом — что известно
В Белгороде Российской Федерации прогремели взрывы рядом с аэропортом, сообщают местные Telegram-каналы и прокремлевские издания.
Информацию о взрывах в Белгородской области подтвердил военный корреспондент Андрей Цаплиенко, который обнародовал соответствующую видеозапись.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сработали российские системы противовоздушной обороны.
— Над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила три ракеты. Последствия уточняются. Один из обломков попал в жилой сектор в городе Белгороде. Есть повреждения, — отметил он.
Он отметил, что повреждения от осколков зафиксированы и в нескольких домовладениях Белгородского района. На места падения обломков выехали оперативные службы.
Пока точно неизвестно, что именно могло стать причиной взрывов. Ожидается официальная информация или любые уточняющие данные.