В Херсоне раздаются взрывы: сообщают об обстреле из Градов
Херсон с самого утра под вражескими обстрелами.
Об этом сообщил начальник пресс-службы херсонской тактической группы Гром, капитан-лейтенант Дмитрий Плетенчук.
По его словам, оккупанты бьют по городу из реактивной системы залпового огня Град.
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Местные жители в соцсетях сообщают о как минимум трех “прилетах”.
Заметим, что оккупанты обстреливают Херсон ежедневно.
Утром 13 марта в Херсоне раздавались взрывы. Сообщалось о вражеских обстрелах села Степановка, расположенном на севере от Херсона.
11 марта россияне также из артиллерии обстреляли Херсон. Тогда погибли три человека, еще трое получили ранения.