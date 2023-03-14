Март, 14 в 10:52

Херсон с самого утра под вражескими обстрелами.

Об этом сообщил начальник пресс-службы херсонской тактической группы Гром, капитан-лейтенант Дмитрий Плетенчук.

По его словам, оккупанты бьют по городу из реактивной системы залпового огня Град.

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Местные жители в соцсетях сообщают о как минимум трех “прилетах”.

Заметим, что оккупанты обстреливают Херсон ежедневно.

Утром 13 марта в Херсоне раздавались взрывы. Сообщалось о вражеских обстрелах села Степановка, расположенном на севере от Херсона.

11 марта россияне также из артиллерии обстреляли Херсон. Тогда погибли три человека, еще трое получили ранения.

Фото: Херсонская областная прокуратура