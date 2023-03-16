В Британии вспыхнул пожар в отеле, где проживали беженцы из Украины
В четверг, 16 марта, в британском городе Мидхерст возник масштабный пожар в отеле, где проживали беженцы из Украины.
Как сообщает издание Mirror, возгорание произошло около 02:00 ночи на улице Норт-стрит. Огонь охватил здание, которому 400 лет.
Из отеля пришлось эвакуировать более 30 человек, среди них были украинские беженцы.
Впоследствии пламя перекинулось на крышу соседнего исторического здания, отель Angel Inn. К тушению пожара привлекли около 70 спасателей и 15 пожарных машин.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Журналист Хилтон Холлоуэй разговаривал с одной украинкой, которую эвакуировали. Он отметил, что с женщиной все в порядке, у нее был спокойный вид.
Причина пожара пока неизвестна, продолжается расследование. В городе создали центр помощи для тех, кого эвакуировали из отеля.