Март, 17 в 9:24

Ночью 17 марта в селе Капитановка, что в Кировороградской области, возник пожар. В результате погибли 5 человек, из них 3 ребенка.

Об этом проинформировали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре на ул. Заводской поступило спасателям в 01:00 ночи.

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— По прибытии на место вызова установлено, что горит 16 кв.м. вещей домашнего обихода. На месте пожара обнаружено 5 погибших: женщину 1980 г.р., мужчину 1993 г.р. и детей 2006, 2009 и 2015 г.р. В 01:52 пожар был локализован и в 01:59 — ликвидирован, — говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники 25-й пожарно-спасательной части г. Новомиргород. Причины пожара устанавливаются.

Ранее мы писали, что масштабный пожар возник в британском городе Мидхерст, где проживали беженцы из Украины.

Огонь охватил здание, которому 400 лет. Из отеля пришлось эвакуировать более 30 человек, среди них были украинские беженцы.