Март, 17 в 22:33

В Житомирской области прогремели мощные взрывы после объявленного сигнала воздушной тревоги почти на всей территории Украины.

В Житомирской областной военной администрации сообщили, что сейчас работают силы противовоздушной обороны.

— На Житомирщине работает ПВО! Сохраняйте спокойствие, не снимайте, не выкладывайте фото и видео работы противовоздушной обороны, — отметили в ОВА.

Стоит отметить, что сейчас раздается сигнал воздушной тревоги в Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Черниговской, Киевской, Кировоградской, Херсонской, Николаевской, Житомирской, Ровенской областях и Крыму.