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Факты / Происшествия

В Житомирской области прогремели взрывы, работает ПВО — ОВА

Юля Захарченко, редактор ленты
Подтверждено
В Житомирской области прогремели взрывы, работает ПВО — ОВА
Фото: ГСЧС

В Житомирской области прогремели мощные взрывы после объявленного сигнала воздушной тревоги почти на всей территории Украины.

В Житомирской областной военной администрации сообщили, что сейчас работают силы противовоздушной обороны.

— На Житомирщине работает ПВО! Сохраняйте спокойствие, не снимайте, не выкладывайте фото и видео работы противовоздушной обороны, — отметили в ОВА.

Стоит отметить, что сейчас раздается сигнал воздушной тревоги в Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Черниговской, Киевской, Кировоградской, Херсонской, Николаевской, Житомирской, Ровенской областях и Крыму.

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