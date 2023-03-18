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Факты / Происшествия

Взрывы в Хмельницкой области: предварительно, работает ПВО

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
Взрывы в Хмельницкой области: предварительно, работает ПВО
Фото: Depositphotos

В Хмельницкой области прогремели мощные взрывы во время масштабной воздушной тревоги по Украине.

По предварительной информации, работают силы противовоздушной обороны, сообщают местные Telegram-каналы.

Стоит отметить, что сейчас звучит сигнал воздушной тревоги в Луганской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской областях и Крыму.

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