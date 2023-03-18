Март, 17 в 23:00

В Киеве и Киевской области прогремела серия взрывов после объявления воздушной тревоги.

Обновлено в 22:58. В Киеве заметили вражеские дроны-камикадзе. На территории столицы и Киевской области работают силы противовоздушной обороны.

Обновлено в 22:08. Силы ПВО сбивают вражеские воздушные силы, сообщает областная военная администрация.

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— Работает ПВО! Придерживайтесь информационной тишины. Не снимайте, не выкладывайте в сеть работу средств ПВО и последствия вражеских ударов. Верим в Силы Обороны Украины, — говорится в сообщении.

Обновлено в 21:46. В Киевской области прогремели взрывы. По предварительным данным, это работа сил противовоздушной обороны.

Ранее были предупреждения от Киевской областной военной администрации об угрозе атаки дронами.

Обновлено в 21:30. В большинстве областей Украины объявили сигнал воздушной тревоги. Жителей Киевщины предупредили об опасности и угрозе атаки вражескими ударными дронами-камикадзе.

Стоит отметить, что сейчас раздается сигнал воздушной тревоги в Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Черниговской, Киевской, части Кировоградской областей и Крыму.