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Факты / Происшествия

На Черниговщине СБУ передала в пользу государства активы российского бизнесмена на более чем 1 млрд грн

Анастасия Кожушко, редактор ленты
На Черниговщине СБУ передала в пользу государства активы российского бизнесмена на более чем 1 млрд грн
Фото: Depositphotos

Служба безопасности передала в управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), активы черниговской текстильной компании, которая связана с российским бизнесом.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

– Решение касается всего недвижимого имущества компании и корпоративных прав на нее, — говорится в сообщении.

Общая стоимость изъятого в пользу государства имущества составляет более 1 млрд грн.

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По данным следствия, конечным бенефициаром предприятия является российский бизнесмен, который работает на военно-промышленный комплекс страны-агрессора.

– Установлено, что он владеет группой российских компаний, которые выполняют заказы по производству военной одежды и снаряжения для оккупационных группировок РФ, — рассказали в СБУ.

Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 110-2 УКУ (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

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Источник: СБУ
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