Март, 18 в 11:02

В Херсоне местные жители сообщают о звуках взрывов.

Что именно за взрывы и в каком районе города пока не известно.

Напомним, что вчера российские военные трижды обстреляли жилые кварталы Херсона. Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома.

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Кроме того, из-за российских обстрелов два человека получили ранения, еще один человек травмировался из-за российской мины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 388-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.