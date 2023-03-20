Март, 20 в 10:46

Служба безопасности в рамках спецоперации в Киеве и еще шести регионах нейтрализовала подпольные ячейки так называемой “коммунистической партии советского союза”.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

– Это подконтрольная ФСБ российская организация, которая активно участвует в проведении подрывной деятельности против Украины. После полномасштабного вторжения организаторы объединения пытались создать в нашем государстве разветвленную сеть собственных “обкомов”, — говорится в сообщении.

По данным следствия, так называемые активисты должны были призывать к массовой поддержке российских оккупантов и обустраивать “комендатуры” для сбора разведданных и подготовки вражеских диверсий.

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– В ячейки агитировали вступать местных жителей, в том числе бывших и действующих военных, которые начинали службу во времена СССР, — рассказали в СБУ.

Следователи установили, что прокремлевскую организацию возглавляет Юрий Щипков — руководитель “центрального комитета большевиков”, который находится в Москве.

Именно по его указанию были созданы подпольные филиалы объединения в Киеве, а также Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой и Черниговской областях.

– К их функционированию враг привлек более 45 человек, которые использовали собственные дома для конспиративных встреч участников вражеского подполья и планирования подрывных мероприятий. Указания на проведение преступных действий получали непосредственно от главы московского “ЦК” через специально созданный анонимный телеграмм-канал, — сообщили правоохранители.

Готовились к диверсиям. СБУ обезвредила в Украине подпольные ячейки “компартии большевиков” / 7 фотографий

Во время обысков по местам жительства фигурантов правоохранители обнаружили:

российские паспорта;

незарегистрированное оружие и боеприпасы;

мобильные телефоны с доказательствами переписки с российским “куратором”;

прокремлевские агитационные материалы.

По материалам СБУ одному из организаторов объединения сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.