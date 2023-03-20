На Запорожье мужчина завладел оружием военного и начал стрелять по людям: есть погибший и раненые

Март, 20 в 17:05

В Гуляйполе Запорожской области гражданский мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, завладел оружием военного и начал хаотичную стрельбу. В результате этого погиб один военный, трое граждан были госпитализированы. Среди раненых – 1 военный, 2 – гражданских.

Об этом сообщило Суспільне с ссылкой на пресс-службу Нацполиции, а также городского голову Гуляйполя Сергея Ярмака.

Это произошло 17 марта возле одного из местных магазинов. Там подвыпивший мужчина ударил по голове военного и выхватил огнестрельное оружие НГУ В/Ч 3033. Отобрав оружие, мужчина начал вести хаотичную стрельбу.

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Фигуранту 1969 г.р. сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 15, ст. 115 (Покушение на убийство), ч. 1 ст. 262 (Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Мужчине избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 60 суток.