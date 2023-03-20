Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

На Запорожье мужчина завладел оружием военного и начал стрелять по людям: есть погибший и раненые

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
На Запорожье мужчина завладел оружием военного и начал стрелять по людям: есть погибший и раненые
Фото: Depositphotos

В Гуляйполе Запорожской области гражданский мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, завладел оружием военного и начал хаотичную стрельбу. В результате этого погиб один военный, трое граждан были госпитализированы. Среди раненых – 1 военный, 2 – гражданских.

Об этом сообщило Суспільне с ссылкой на пресс-службу Нацполиции, а также городского голову Гуляйполя Сергея Ярмака.

Это произошло 17 марта возле одного из местных магазинов. Там подвыпивший мужчина ударил по голове военного и выхватил огнестрельное оружие НГУ В/Ч 3033. Отобрав оружие, мужчина начал вести хаотичную стрельбу.

Сейчас смотрят
Читайте
Бросился и открыл стрельбу: в Белой Церкви мужчина напал на детей и прохожего

Фигуранту 1969 г.р. сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 15, ст. 115 (Покушение на убийство), ч. 1 ст. 262 (Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Мужчине избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 60 суток.

Источник: Суспільне
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка