Март, 21 в 16:45

Жительница Купянского района Харьковской области работала на российские спецслужбы, собирая информацию о базировании Сил обороны и локации хранения военной техники, оружия и боеприпасов ВСУ на прифронтовых территориях. Сотрудники СБУ разоблачили и задержали информаторку врага.

Собранную шпионкой информацию РФ планировала использовать для прицельных ракетных ударов по военным объектам.

Женщину привлекли к негласному сотрудничеству через ее мужа, который находится на территории России.

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По заданию кураторов она выходила на местность и скрыто фотографировала военные объекты, а полученные данные отправляла врагу через мессенджеры.

Фигурантке объявлено подозрение, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемой грозит до 8 лет тюрьмы. Расследование продолжается.

На днях контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила российского агента во время масштабной спецоперации в Харькове.

По данным следствия, злоумышленник занимался подготовкой терактов против военнослужащих Сил обороны, которые находятся на территории областного центра.