Наводила ракеты на склады ВСУ: на Харьковщине задержали информаторшу спецслужб РФ
Жительница Купянского района Харьковской области работала на российские спецслужбы, собирая информацию о базировании Сил обороны и локации хранения военной техники, оружия и боеприпасов ВСУ на прифронтовых территориях. Сотрудники СБУ разоблачили и задержали информаторку врага.
Собранную шпионкой информацию РФ планировала использовать для прицельных ракетных ударов по военным объектам.
Женщину привлекли к негласному сотрудничеству через ее мужа, который находится на территории России.
По заданию кураторов она выходила на местность и скрыто фотографировала военные объекты, а полученные данные отправляла врагу через мессенджеры.
Фигурантке объявлено подозрение, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемой грозит до 8 лет тюрьмы. Расследование продолжается.
На днях контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила российского агента во время масштабной спецоперации в Харькове.
По данным следствия, злоумышленник занимался подготовкой терактов против военнослужащих Сил обороны, которые находятся на территории областного центра.