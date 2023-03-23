Владелец квартиры – в больнице: в Кропивницком взорвался газ в многоэтажке
22 марта в Кропивницком взорвался газ в многоэтажке.
Обновлено в 11:08. В результате чрезвычайного происшествия пострадал владелец квартиры, где и произошел взрыв. Он госпитализирован в областную больницу.
Два человека спасены.
Взрывной волной разрушены межкомнатные перегородки в квартире и балкон. В соседних квартирах повреждены входные двери.
– По предварительной информации, несущие конструкции не повреждены, – сообщил руководитель Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.
Напомним, что громкий звук люди в Кропивницком услышали в полдесятого утра.
Руководитель области оперативно отреагировал на чрезвычайное происшествие, сообщив, что это взорвался газ в многоэтажке на улице Юрия Коваленко, 5 (второй корпус).
На место сразу прибыли все службы.
Источник: Андрей Райкович
Фото: Андрей Райкович