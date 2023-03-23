Март, 23 в 11:08

22 марта в Кропивницком взорвался газ в многоэтажке.

Обновлено в 11:08. В результате чрезвычайного происшествия пострадал владелец квартиры, где и произошел взрыв. Он госпитализирован в областную больницу.

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Два человека спасены.

Взрывной волной разрушены межкомнатные перегородки в квартире и балкон. В соседних квартирах повреждены входные двери.

– По предварительной информации, несущие конструкции не повреждены, – сообщил руководитель Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

Владелец квартиры – в больнице: в Кропивницком взорвался газ в многоэтажке / 9 фотографий

Напомним, что громкий звук люди в Кропивницком услышали в полдесятого утра.

Руководитель области оперативно отреагировал на чрезвычайное происшествие, сообщив, что это взорвался газ в многоэтажке на улице Юрия Коваленко, 5 (второй корпус).

На место сразу прибыли все службы.

Источник: Андрей Райкович

Фото: Андрей Райкович