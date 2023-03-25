Март, 25 в 11:42

В пятницу, 24 марта на шоколадной фабрике в Пенсильвании произошел взрыв, погибли два человека, девять пропали без вести.

Об этом сообщает издание AP News.

Взрыв произошел около 17:00, в воздух поднялся столб черного дыма. В результате чего разрушено одно здание и повреждено соседнее, в котором были квартиры.

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Начальник полиции округа Вест-Ридинг Уэйн Холбен сообщил, что несколько человек получили ранения в результате взрыва на заводе RM Palmer Co. Количество раненых он не уточнил.

– Взрыв был настолько сильным, что здание переместило на четыре фута вперед, – сказала мэр Вест-Ридинг-боро Саманта Кааг.

Как сообщила пресс-секретарь Tower Health Джессика Безлер, восемь человек были доставлены в больницу Рединга в пятницу вечером.

– Два человека были госпитализированы в удовлетворительном состоянии, а пятеро находятся на лечении и будут отпущены, сообщила она в электронном письме. Одного пациента перевели в другое заведение, но Безлер не предоставил никаких подробностей, – говорится в сообщении.

Причины взрыва устанавливаются. Эвакуация населения не проводилась.