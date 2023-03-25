Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Два человека погибли, девять пропали без вести. Подробности взрыва на шоколадной фабрике в Пенсильвании

Анастасия Кожушко, редактор ленты
вибух на шоколадній фабриці у Пенсильванії

В пятницу, 24 марта на шоколадной фабрике в Пенсильвании произошел взрыв, погибли два человека, девять пропали без вести.

Об этом сообщает издание AP News.

Взрыв произошел около 17:00, в воздух поднялся столб черного дыма. В результате чего разрушено одно здание и повреждено соседнее, в котором были квартиры.

Сейчас смотрят

Начальник полиции округа Вест-Ридинг Уэйн Холбен сообщил, что несколько человек получили ранения в результате взрыва на заводе RM Palmer Co. Количество раненых он не уточнил.

– Взрыв был настолько сильным, что здание переместило на четыре фута вперед, – сказала мэр Вест-Ридинг-боро Саманта Кааг.

Как сообщила пресс-секретарь Tower Health Джессика Безлер, восемь человек были доставлены в больницу Рединга в пятницу вечером.

– Два человека были госпитализированы в удовлетворительном состоянии, а пятеро находятся на лечении и будут отпущены, сообщила она в электронном письме. Одного пациента перевели в другое заведение, но Безлер не предоставил никаких подробностей, – говорится в сообщении.

Причины взрыва устанавливаются. Эвакуация населения не проводилась.

Читайте
В Турции зафиксировали новое землетрясение недалеко от Измира – что известно

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка