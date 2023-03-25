Март, 25 в 11:46

Сегодня ночью, 25 марта, российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по городу Краматорск.

Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко.

По его словам, ракеты прилетели в центр города и в промышленную зону. Частично разрушена пятиэтажка.

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По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

РФ ракетами ударила по центру и окрестностям Краматорска: мэр показал последствия / 5 фотографий

Напомним, что 14 марта РФ ракетами обстреляла Краматорск. Один человек погиб, еще девять получили ранения. 25 домов вокруг получили различные степени повреждений, а трехэтажное здание фактически разрушено и непригодно для проживания.

Фото: Олександр Гончаренко