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Факты / Происшествия

РФ ракетами ударила по центру и окрестностям Краматорска: мэр показал последствия

Марта Бондаренко, редактор ленты
РФ ракетами ударила по центру и окрестностям Краматорска: мэр показал последствия

Сегодня ночью, 25 марта, российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по городу Краматорск.

Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко.

По его словам, ракеты прилетели в центр города и в промышленную зону. Частично разрушена пятиэтажка.

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По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

РФ ракетами ударила по центру и окрестностям Краматорска: мэр показал последствия / 5 фотографий

Напомним, что 14 марта РФ ракетами обстреляла Краматорск. Один человек погиб, еще девять получили ранения. 25 домов вокруг получили различные степени повреждений, а трехэтажное здание фактически разрушено и непригодно для проживания.

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Фото: Олександр Гончаренко

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