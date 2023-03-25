Март, 25 в 15:36

Полиция сообщила об инциденте на Киевщине, который больше напоминает триллер с жестокой местью продолжительностью в 20 лет.

В Киевской области задержали женщину, которая, по сообщению полиции, отравила своего бывшего партнера, от которого 20 лет назад забеременела. Среди пострадавших также женщины, среди которых жена другого мужчины, с которым когда-то встречалась подозреваемая.

Сообщается, что все жертвы получили от подозреваемой посылки с сюрпризом. Пакет включал бутылку спиртного и сладости. В алкоголе содержался таллий. Это химическое вещество, которым, в частности, был отравлен бывший агент КГБ, Александр Литвиненко в Лондоне.

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Один из бывших любовников женщины, от которого она когда-то забеременела, выпил бутылку спиртного и умер. Еще одну бутылку рома с подружками выпила жена другого мужчины, с которым женщина также встречалась в молодости.

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что мужчина, который умер от отравления, получил на свой мессенджер сообщение с неизвестного номера о выигрыше приза. Это произошло 14 февраля.

Через несколько дней он получил бутылку рома и три шоколадки. После того, как он попробовал алкоголь ему стало плохо. Впоследствии он умер в больнице. Так же отравились алкоголем и женщины.

— 2 февраля у меня был День ангела, и я решила пригласить подруг отметить. Мы распили бутылку рома, которую я накануне выиграла в розыгрыше. Через несколько дней нам всем стало плохо. Начало печь в груди и немело тело. Мы с подругой поехали в Киев, и нас положили в реанимацию. Волосы выпадали клочьями, — рассказала потерпевшая Инна.

Правоохранители установили отправителя пакетов с помощью курьерской службы. Позже выяснилось, что подозреваемая 20 лет назад жила в Иванковском районе и имела отношения с умершим мужчиной, но семейная жизнь у них не сложилась.

Также было установлено, что муж одной из четырех отравленных женщин имел когда-то отношения с подозреваемой.

Правоохранители сообщили, что во время обыска у 25 летней злоумышленницы обнаружили и изъяли еще две бутылки алкоголя, телефоны, стартовые пакеты, бутылки с неизвестными жидкостями, вещи, в которых она осуществила покупку “подарков” и тому подобное.

Женщину задержали и поместили в изолятор временного содержания. По факту умышленного убийства следователи сообщили злоумышленнице о подозрении по ч.1 ст.115 УКУ. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Что известно о талии?

Он применяется при изготовлении яда для крыс и изготовлении инсектицидов, но с 1970-х годов правительства многих стран установили контроль над продажей вещества из-за его высокой токсичности.

Таллий не имеет запаха, цвета или вкуса, и его легко можно растворить в воде. При попадании в организм человека таллий поражает нервную систему и внутренние органы, а также вызывает потерю волос, рыганье и понос.

Ранние симптомы отравления таллием часто путают с симптомами вирусных заболеваний.