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На Черниговщине подростки устроили вечеринку на мемориале погибшим воинам

Юля Захарченко, редактор ленты
На Черниговщине подростки устроили вечеринку на мемориале погибшим воинам

В Бобровице Черниговской области местные подростки устроили громкие танцы с алкогольными напитками возле мемориала погибшим украинским воинам.

В социальных сетях участники скандальных танцев транслировали соответствующие видеозаписи. На кадрах можно увидеть, как они пьют напитки и весело пританцовывают.

Пользователи соцсетей раскритиковали действия подростков. Они отмечают, что это неуважение к героям, которые защищали Украину от захватчиков ценой своих жизней.

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Однако уже вскоре подростки уже записали видеозапись с извинениями, даже стали на колени и принесли гвоздик для павших защитников. Участники заявили, что якобы совершили необдуманный поступок, но они все осознали и просят прощения.

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