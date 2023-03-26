На Черниговщине подростки устроили вечеринку на мемориале погибшим воинам

Март, 26 в 19:11

В Бобровице Черниговской области местные подростки устроили громкие танцы с алкогольными напитками возле мемориала погибшим украинским воинам.

В социальных сетях участники скандальных танцев транслировали соответствующие видеозаписи. На кадрах можно увидеть, как они пьют напитки и весело пританцовывают.

Пользователи соцсетей раскритиковали действия подростков. Они отмечают, что это неуважение к героям, которые защищали Украину от захватчиков ценой своих жизней.

Сейчас смотрят

Однако уже вскоре подростки уже записали видеозапись с извинениями, даже стали на колени и принесли гвоздик для павших защитников. Участники заявили, что якобы совершили необдуманный поступок, но они все осознали и просят прощения.