На Черниговщине подростки устроили вечеринку на мемориале погибшим воинам
В Бобровице Черниговской области местные подростки устроили громкие танцы с алкогольными напитками возле мемориала погибшим украинским воинам.
В социальных сетях участники скандальных танцев транслировали соответствующие видеозаписи. На кадрах можно увидеть, как они пьют напитки и весело пританцовывают.
Пользователи соцсетей раскритиковали действия подростков. Они отмечают, что это неуважение к героям, которые защищали Украину от захватчиков ценой своих жизней.
Сейчас смотрят
Однако уже вскоре подростки уже записали видеозапись с извинениями, даже стали на колени и принесли гвоздик для павших защитников. Участники заявили, что якобы совершили необдуманный поступок, но они все осознали и просят прощения.