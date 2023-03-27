Десятки квартир разрушены: Зеленский показал последствия ударов по Запорожью 22 марта

Март, 27 в 20:00

В Запорожье непригодны для проживания десятки квартир после ракетного удара по двум жилым многоэтажным домам 22 марта.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства обнародовал соответствующую видеозапись, на которой можно увидеть последствия вражеских обстрелов.

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— Десятки квартир являются непригодными для проживания. Пострадавшим жителям была оказана необходимая медицинская помощь, а также предоставлено временное жилье тем, кто в этом нуждается, — отметил президент.

Он добавил, что сейчас на месте трагедии работают пункты помощи и мобильный ЦПАУ, где люди могут получить все необходимые консультации и оформить предоставление материальной помощи.