Март, 27 в 20:04

Стали известны новые детали по делу о сексуальном насилии над девочкой в Закарпатье.

Так, по информации Суспільного, судья Воловецкого районного суда, которая вынесла приговор по этому делу, пошла на больничный. Также 27 марта в отпуск ушла мама двух подсудимых, которая работает бухгалтером в сельсовете в Верхних Воротах.

Подростки, обвиняемые в насилии над несовершеннолетней, не посещали школу. Они находились под домашним арестом.

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– После приговора суда они учатся дистанционно и фактически изолированы от девочки. Соответствующим службам дал поручение безотлагательно законным путем блокировать любую возможность одновременного посещения школы пострадавшей и насильниками независимо от окончательного решения суда, — говорится в сообщении главы Закарпатской ОВА Виктора Микиты.

Также потерпевшая рассказала ТСН, что во время следствия ее обидчики свободно ходили по улицам и выкрикивали ей обидные вещи.

– Они сначала были с браслетами, а потом началась война, им эти браслеты сняли. Они ходили себе свободно по улице, в магазин ходили, кажется, и ночью по улице. Я шла по улице и они начали за мной по-разному кричать: матами разными, – сказала она.

Напомним, что в Воловецком районе Закарпатья в августе 2021 года девушка испытала сексуальное насилие со стороны трех подростков. За это они получили 2 урока условно.