Под видом переселенки собирала данные о ВСУ. Во Львове задержали агента Кремля

Март, 27 в 15:27

Во Львове Служба безопасности задержала вражескую информаторку, которая под видом переселенки собирала данные о ВСУ.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

– Злоумышленницей оказалась жительница Николаевской области, которая является родной сестрой еще одного предателя Родины, недавно задержанного СБУ. Она была дистанционно привлечена к сотрудничеству в октябре прошлого года, – говорится в сообщении.

Контрразведчики СБУ выяснили, что женщина собирала разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны во Львове.

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По данным следователей, для маскировки разведывательной деятельности женщина выдавала себя за переселенку из прифронтовых районов юга Украины.

– Информатор часто посещала территорию вблизи мест дислокации военных формирований и делала отметки на электронных картах. Впоследствии пыталась передать собранные данные в РФ через мессенджер, – рассказали в СБУ.

Злоумышленницу задержали с поличным, во время очередной попытки передачи развединформации агрессору.

Во время обыска у задержанной изъята компьютерная техника и семь мобильных телефонов. На одном из которых были доказательства совершения преступной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.