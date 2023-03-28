Оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на Белополье Сумской области
Российские оккупанты сбросили управляемую авиационную бомбу на город Белополье в Сумской области.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Мощным взрывом повреждены два частных дома, жилая двухэтажка и газопровод низкого давления.
По словам Андрея Ермака, пока известно об одном пострадавшем.
— Враг пытается испытывать новую тактику обстрелов Украины на гражданских. Типичный терроризм государства-террориста, — подчеркнул глава ОПУ.
Городской глава Белополья Юрий Зарко сообщил, что погибших нет.
Напомним, что в конце декабря 2022 года Россия обстреляла Белополье — атаковали обычную больницу. Там погиб ребенок.
Ночью 24 марта РФ массированно обстреляла Сумскую область из разных видов оружия: 10 российских новейших истребителей Су-35 атаковали регион 11 управляемыми авиационными бомбами и одной противорадиолокационной ракетой Х-31П.
Область оккупанты атаковали дронами-камикадзе типа Shahed.