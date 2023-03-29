Март, 29 в 15:28

Служба безопасности Украины разоблачила еще трех коллаборантов во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской и Херсонской областей.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, одной из фигуранток оказалась бывшая чиновница лицензионно-разрешительного отдела Купянского городского совета.

После временного захвата города женщина поддержала российских захватчиков и добровольно вступила в ряды оккупационной администрации. После “переназначения на должности” коллаборантка начала выполнять указания Кремля по перестройке работы местного украинского бизнеса в пользу России.

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После того, как Силы обороны освободили город, женщина переехала к матери в Харьков, где надеялась избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили ее местонахождение и доставили в Купянскую окружную прокуратуру для вручения подозрения.

Еще одной коллаборанткой является 65-летняя жительница Волчанска на Харьковщине, которая во время оккупации района добровольно согласилась возглавить созданный агрессором местный “отдел Пенсионного фонда”.

Злоумышленница формировала “штат” псевдоучреждения. Кроме того, женщина передала оккупационным властям персональные данные местных жителей, которые находились в трудном материальном положении, чтобы выполнить планы Москвы по принудительной паспортизации жителей оккупированных территорий.

СБУ разоблачила еще трех коллаборантов — один из них был в рядах оккупационного “МВД” / 3 фотографии

А в Херсоне был разоблачен местный житель, бывший инструктор автошколы. После временного захвата города преступник вступил в ряды оккупационного “главного управления МВД Херсонской области”.

Оккупанты назначили его “специалистом отдела регистрации транспортных средств”. После освобождения Херсона мужчина, пытаясь избежать наказания, сменил три адреса проживания. Его задержали в одном из поселков вблизи областного центра.

Сейчас вражеским приспешникам сообщено о подозрении по ст. 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность).