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Факты / Происшествия

Вы рамсы попутали? На въезде в Киев остановили пьяного батюшку УПЦ МП

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Вы рамсы попутали? На въезде в Киев остановили пьяного батюшку УПЦ МП

Пограничники на въезде в Киев задержали пьяного батюшку УПЦ МП без водительского удостоверения.

В ГПСУ сообщили, что при себе он имел только документы, выданные на неизвестное лицо во временно оккупированном Крыму и на территории РФ.

Пограничники отметили, что он общался с ними на жаргоне Московского патриархата.

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На опубликованном пограничниками видео можно увидеть мужчину, очевидно, подвыпившего.

Сначала поп обзывает лиц, которые его остановили. На других кадрах он нецензурно выражается и бросает жаргонные фразы, вроде “вы что, рамсы попутали?”.

В ГПСУ добавили, что под конец дерзкого монолога батюшка заволновался, что у него “пацаны под Бахмутом сдохли”. Также там подчеркнули, что о других грехах, которые скрывал поп УПЦ МП, выясняют правоохранители.

Недавно пограничники на въезде в Киев задержали священнослужителя с недействительными документами и тесными связями в Москве. Среди десяти последних контактов в мессенджере попа, трое были с подписью Москва.

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