Использовал гражданские самолеты для опрокидывания войск РФ на фронт. СБУ сообщила о подозрении главе росавиации
Служба безопасности сообщила о подозрении главе российской авиации, предоставившему гражданские самолеты для опрокидывания военных РФ на фронт.
Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
– В результате следственных действий собрана доказательная база на руководителя федерального агентства воздушного транспорта РФ Александра Нерадько, – говорится в сообщении.
По данным следствия, подсанкционный глава росавиации способствовал минобороны страны-агрессора в опрокидывании оккупационных группировок в направлении госграницы Украины, а также на территорию захваченного Крыма.
Он привлек четыре российские авиакомпании, предоставившие свои самолеты для перевозки личного состава, оружия и врага.
– С конца сентября по ноябрь прошлого года при содействии Нерадько агрессор переправил в аэропорты Платов в Ростовской области и Симферополь более 3 тыс. военных и большое количество боеприпасов.
В дальнейшем оккупационные подразделения были вовлечены в боевые действия против Сил обороны на восточном и южном фронтах, – отмечают следователи.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили руководителю росавиации о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).
Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.