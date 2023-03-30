Использовал гражданские самолеты для опрокидывания войск РФ на фронт. СБУ сообщила о подозрении главе росавиации

Март, 30 в 18:15

Служба безопасности сообщила о подозрении главе российской авиации, предоставившему гражданские самолеты для опрокидывания военных РФ на фронт.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

– В результате следственных действий собрана доказательная база на руководителя федерального агентства воздушного транспорта РФ Александра Нерадько, – говорится в сообщении.

По данным следствия, подсанкционный глава росавиации способствовал минобороны страны-агрессора в опрокидывании оккупационных группировок в направлении госграницы Украины, а также на территорию захваченного Крыма.

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Он привлек четыре российские авиакомпании, предоставившие свои самолеты для перевозки личного состава, оружия и врага.

– С конца сентября по ноябрь прошлого года при содействии Нерадько агрессор переправил в аэропорты Платов в Ростовской области и Симферополь более 3 тыс. военных и большое количество боеприпасов. В дальнейшем оккупационные подразделения были вовлечены в боевые действия против Сил обороны на восточном и южном фронтах, – отмечают следователи.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили руководителю росавиации о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.