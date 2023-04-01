Апрель, 01 в 15:23

Днем 1 апреля российские оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии. Снаряд попал в частный дом, погиб человек, который был на улице.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Кроме того, по его словам, россияне обстреляли поселок Казацкое Бериславского района Херсонской области. Здесь также есть попадание в частный дом, ранен один гражданский.

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Там уточнили, что в Херсоне погиб мужчина, а в Казацком травмированы четверо местных жителей.

Окончательное количество пострадавших уточняется.

В Херсонской области сегодня, 1 апреля, в больнице умер третий электромонтер, который накануне вместе с двумя коллегами подорвался на вражеской мине.

В селе Посад-Покровское на Херсонщине 31 марта на российской мине подорвались трое энергетиков, двое из них погибли на месте.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 402-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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