В Херсоне во время воздушной тревоги прогремели взрывы

Апрель, 01 в 21:42

В Херсоне прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные жители и проукраинские Telegram-каналы. Сейчас последствия взрывов уточняются.

Днем российские военные уже обстреливали город Херсон и поселок городского типа Казацкое Бериславского района.

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По данным Херсонской ОВА, вражеские снаряды попали в жилые дома, в результате чего в городе погиб человек.

В поселке травмированы четверо местных жителей. Окончательное количество пострадавших еще уточняется — обстрелы Херсонщины продолжаются.