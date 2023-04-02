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Факты / Происшествия

В Херсоне во время воздушной тревоги прогремели взрывы

Юля Захарченко, редактор ленты
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В Херсоне во время воздушной тревоги прогремели взрывы
Фото: ГСЧС

В Херсоне прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные жители и проукраинские Telegram-каналы. Сейчас последствия взрывов уточняются.

Днем российские военные уже обстреливали город Херсон и поселок городского типа Казацкое Бериславского района.

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По данным Херсонской ОВА, вражеские снаряды попали в жилые дома, в результате чего в городе погиб человек.

В поселке травмированы четверо местных жителей. Окончательное количество пострадавших еще уточняется — обстрелы Херсонщины продолжаются.

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