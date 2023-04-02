Апрель, 02 в 18:05

В Белой Церкви Киевской области пожилой мужчина подорвался на гранате. Инцидент произошел в воскресенье, 2 апреля, около 14:00.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

По его словам, 59-летний умерший болел и имел пороки ног.

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— Взрывотехники обнаружили на месте чеку. Предварительная версия трагедии — суицид. На месте работают полицейские Киевщины патрульная полиция, спасатели и медики, — написал он в Telegram.

Недавно взрыв гранаты произошел во Львове, в одной из квартир многоэтажки на улице Замарстыновской.

От полученных травм на месте происшествия погиб 44-летний гость, житель Чернигова.

Хозяина квартиры — 52-летнего львовянина — скорая госпитализировала с тяжелыми травмами.

Фото: Полиция Киевщины