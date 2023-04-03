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Полиция вручила подозрение священнослужителю из Лавры, который повредил технику СМИ

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
поліція вручила підозру попу упц мп
Фото: Нацполиция

Сотрудники Печерского управления полиции вручили подозрение священнослужителю УПЦ МП, который повредил технику съемочной группы Суспильного на территории Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции Киева.

Правоохранители установили, что представитель духовенства во время работы съемочной группы вырвал у оператора микрофон и сломал крепление на камере. Инцидент произошел 30 марта на территории Киево-Печерской лавры.

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41-летнему мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК Украины (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Фото: Нацполиция

Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет. Досудебное расследование по этому делу продолжается.

По сообщениям ряда СМИ, подозреваемый ранее уже нападал на журналистов. В 2021 году он отобрал телефон у корреспондента Магнолия-ТВ.

Напомним, 1 апреля Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры по делу бывшего наместника Киево-Печерской лавры от УПЦ МП митрополита Павла.

Решением суда ему назначили меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 60 суток. Кроме того, на митрополита Павла надели электронный браслет.

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Источник: Нацполиция
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