Почти 3 т сгущенки и консервов: ГБР нашло склад с украденными у ВСУ продуктами

Апрель, 04 в 11:10

Сотрудники Государственного бюро расследований обнаружили в Днепропетровской области еще один подпольный склад, на котором организованная преступная группа хранила краденые продукты питания, предназначавшиеся для ВСУ.

Здесь злоумышленники хранили сгущенное молоко, консервированные фрукты и овощи, крупы, макароны, соки, тушеные и другие продукты общим весом около 3 т.

Часть этих продуктов уже передана военным, остальные — после необоходимых экспертиз.

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Саму группу, которая присваивала и перепродавала продукты, разоблачили еще в январе. Тогда во время масштабной спецоперации на Днепропетровщине провели почти 70 обысков, в результате которых изъято более 30 тыс. банок тушеной продукции весом более 7 т, которая уже была готова для перепродажи, а также почти 4 млн грн наличными в разной валюте.

В рамках расследования масштабного хищения продуктов для военных объявлено подозрение главному бухгалтеру логистического центра, трем экспедиторам, заведующему складом и главному менеджеру по статье Присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Сейчас правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к преступной схеме.