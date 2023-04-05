Апрель, 05 в 12:47

В Донецкой области российская армия из танков обстреляла поселок городского типа Великая Новоселка. Предварительно известно, что один человек погиб, еще двое местных жителей получили ранения.

Об этом в своем Telegram сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

– Враг совершил танковый обстрел пгт. Великая Новоселка, попал по гражданским. Известно об 1 погибшем и 2 раненых, – написал он.

Напомним, войска РФ продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки было отражено более 60 вражеских атак.

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