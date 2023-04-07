Была на 17 неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы

Апрель, 07 в 0:02

29-летний Кашиф Анвар убил 31-летнюю Фавзию Джавед, скинув ее со скалистого выступа под названием Трон Артура во время отпуска в сентябре 2021 года. Сейчас его приговорили к 20 годам за решеткой.

Умирая, Джавед рассказала полиции, что со скалы ее столкнул именно ее муж. Анвар же утверждал, что поскользнулся и упал на свою жену.

Суд присяжных в Высоком суде в Эдинбурге отклонил его версию и признал его виновным в убийстве Джавед, которая была на 17 неделе беременности, а также в причинении смерти нерожденному ребенку.

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Известно, что они поженились на Рождество 2020 года. Но вскоре Джавед начала волновать поведение Анвара.

Она рассказывала матери, что находится в насильственном, принудительном браке. Во время судебного разбирательства мать заявила, что была близка со своим единственным ребенком и что та говорила с ней об оскорбительном поведении мужа.

Мать Фавзии также заявила, что дочь говорила ей, что планирует разорвать отношения через несколько месяцев после женитьбы на Анваре.

Она сказала матери, что планирует уйти после четырехдневного путешествия в Эдинбург, куда они уехали 1 сентября 2021 года.