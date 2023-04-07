Апрель, 07 в 14:06

На Харьковщине бойцы Национальной гвардии Украины из стрелкового оружия сбили два российских самодельных БПЛА.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

– Два самодельных квадрокоптера гвардейцы сбили из стрелкового оружия. Из-за меткого выстрела, кабель взрывателя был перебит в воздухе. Такие дроны являются опасными. Если не обезвредить кабели, то при столкновении с любым объектом произойдет взрыв. Мощность такого снаряда можно приравнять к гранате, – говорится в сообщении.

Как отмечают в НГУ, к одному из дронов была прикреплена обычная пластмассовая труба, начиненная взрывчаткой.

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– К самодельному не прошитому квадрокоптеру была прикреплена труба, в которой было замешано примерно 300 г пластида с металлическими мелкими поражающими элементами с дистанционным взрывателем, – рассказали в ведомстве.

На Харьковщине бойцы НГУ сбили два дрона РФ с привязанной взрывчаткой / 3 фотографии

Напомним, в ночь на 28 марта огневая группа 105 пограничного отряда из стрелкового оружия сбила беспилотник Shahed, который летел в направлении Чернигова.