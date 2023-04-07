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Факты / Происшествия

РФ на рассвете обстреляла Очаков: два человека ранены

Марта Бондаренко, редактор ленты
РФ на рассвете обстреляла Очаков: два человека ранены
Фото: ГСЧС

Сегодня на рассвете, 7 апреля, российский враг из артиллерии и минометов обстрелял город Очаков и акваторию Очаковской громады.

Об этом сообщает Виталий Ким, глава Николаевской ОВА.

Вражеские прилеты произошли в 04:54 и 05:00. Повреждены жилые дома, магазины, гражданская инфраструктура города. Два человека получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.

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По данным ГСЧС, произошло два пожара. Горели два торговых павильона на местном рынке и крыша частного жилого дома. Оба пожара ликвидированы: один на ориентировочной площади — 60 кв. м, другой — 3 кв. м.

РФ на рассвете обстреляла Очаков: два человека ранены / 6 фотографий

Кроме того, в 05:20 враг наносил артиллерийские удары по территории Куцурубской громады. Пострадавших нет.

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