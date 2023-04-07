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СБУ сообщила о подозрении прокремлевскому политологу Александру Лазареву

Анастасия Кожушко, редактор ленты
СБУ сообщила о подозрении прокремлевскому политологу Александру Лазареву
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении прокремлевскому политологу Александру Лазареву, который еще до начала полномасштабного вторжения входил в пул публичных псевдоэкспертов, которые работали на Медведчука, Мураева и Шария.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, Лазарев непосредственно занимался раскруткой медийных образов приспешников Кремля и помогал им в продвижении враждебных нарративов в информпространстве.

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– Он был частым гостем в эфирах подсанкционных каналов Наш, Zik, NewsOne, 112 и russia today. В своих комментариях он неоднократно оправдывал агрессивную политику Москвы и называл боевые действия на Востоке Украины “гражданской войной”, – говорится в сообщении.

После 24 февраля прошлого года Лазарев скрыто выехал за границу. Впоследствии он прибыл на территорию оккупированного Крыма и присоединился к ближайшему окружению Аксенова, которому помогает в проведении враждебных информкампаний на полуострове.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111 УКУ (государственная измена), а также по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.

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Источник: СБУ
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