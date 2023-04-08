Рубленые раны головы и шеи: в Одесской области мужчина пытался убить собственного сына топором

Апрель, 08 в 20:14

В Одесской области пьяный мужчина с топором набросился на собственного сына. Отец его ударил несколько раз, что повлекло перелом затылочной кости, рубленую рану головы и шеи.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области. Это произошло 6 апреля в селе Новоградковка Дальницкой громады.

По данным полиции, 58-летний мужчина употреблял алкогольные напитки вместе со знакомым, провел гостя домой после застолья, а вернувшись, вдруг схватил топор и ударил им 32-летнего сына, который находился в доме.

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Его сын выбежал на улицу и позвал на помощь соседей, которые вызвали скорую медицинскую помощь и полицию. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом затылочной кости, рубленую рану головы и шеи.

Сын объяснил, что живет вместе с отцом и он в нетрезвом состоянии постоянно устраивает ссоры, но в тот день не было ни одного конфликта.

Полицейские изъяли с места преступления топор и одежду с биологическими следами, которые направили на экспертизу, а мужчину задержали.

Ему сообщили о подозрении в покушении на убийство (по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал ему меру пресечения — круглосуточный домашний арест. За содеянное отцу грозит до 15 лет лишения свободы.