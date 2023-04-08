Использовали квадрокоптер и лодку: в Днепре спасатели всю ночь искали 9-летнего мальчика

Апрель, 08 в 13:41

В Днепре спасатели с применением квадрокоптера и лодки искали 9-летнего мальчика, который пропал 7 апреля.

По состоянию на 11:50 8 апреля мальчик найден волонтерами. Ребенок направлен в больницу с предварительным диагнозом переохлаждение.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Отмечается, что звонок от полиции в Службу спасения 101 поступил вечером 7 апреля.

Отмечается, что мальчик пропал неподалеку от собственного дома, расположенного в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра, после обеда.

— По вызову направлены чрезвычайники областного центра. По прибытию к месту происшествия с помощью квадрокоптера, оснащенного тепловизором, специалисты ГСЧС с воздуха обследовали окружающую территорию. Также с помощью лодки спасатели осмотрели береговую линию вдоль реки Днепр, — говорится в сообщении.

Правоохранители и волонтеры осуществляли наземные поиски в частном жилом секторе и прибрежной зоне.

Всего к поиску было привлечено 23 человека личного состава и 5 единиц техники ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.