Апрель, 09 в 9:37

За прошедшие сутки под вражеский обстрел попали приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

Об этом сообщает председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

– Вчера утром враг нанес ракетный удар (предварительно ракета Х-59) по территории рядом с Лозовеньковским водохранилищем в Харьковском районе. Частично повреждены здания ресторанного комплекса и дом в пгт Малая Даниловка, – говорится в сообщении.

По пгт Великий Бурлук Купянского района оккупанты нанесли ракетный удар. Ракета С-300 попала в землю на открытой местности. Частично повреждены 3 жилых дома и 3 хозяйственных постройки.

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Также председатель ОВА отметил, что в области продолжаются работы по разминированию. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 6 га территории и обезвредили 117 взрывоопасных предметов.

Напомним, ночью 9 апреля Россия атаковала Запорожье. В результате попадания ракеты в частный дом погибла 11-летняя девочка и мужчина. Из-под завалов удалось спасти женщину.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 410-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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