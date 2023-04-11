Апрель, 11 в 10:14

Ночью 11 апреля в селе Писаревка Винницкой области во время пожара погибла целая семья.

Огонь унес жизни 63-летней женщины, ее 38-летней дочери и четырехлетнего внука.

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На вызов после сообщения о возгорании в 02:49 прибыли сразу два дежурных спасательных подразделения из Ямполя и Томашполя.

Двух женщин и ребенка без признаков жизни представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям обнаружили в летней кухне, где и бушевал пожар.

К сожалению, спасти их не удалось.

Пожар был локализован в 03:24, а ликвидирован в 04:17.

Что стало причиной возгорания, устанавливают специалисты.

На месте трагедии сейчас работают специалисты испытательной лаборатории Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Винницкой области.