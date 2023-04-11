В Винницкой области во сне сгорела семья с маленьким ребенком
Фото: ГСЧС
Ночью 11 апреля в селе Писаревка Винницкой области во время пожара погибла целая семья.
Огонь унес жизни 63-летней женщины, ее 38-летней дочери и четырехлетнего внука.
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На вызов после сообщения о возгорании в 02:49 прибыли сразу два дежурных спасательных подразделения из Ямполя и Томашполя.
Двух женщин и ребенка без признаков жизни представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям обнаружили в летней кухне, где и бушевал пожар.
К сожалению, спасти их не удалось.
Пожар был локализован в 03:24, а ликвидирован в 04:17.
Что стало причиной возгорания, устанавливают специалисты.
На месте трагедии сейчас работают специалисты испытательной лаборатории Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Винницкой области.