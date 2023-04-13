Днепр вышел из берегов, некоторые районы Киева затопило, а в Иванкове размыло дамбу
Из-за увеличения воды в Днепре столицу и некоторые районы Киевской области затапливает.
Об этом сообщают в ГСЧС и полиции, а в соцсетях пользователи выкладывают фото и видео последствий наводнения.
В частности, водой залило прогулочную дорогу на Никольской слободке на левом берегу.
Некоторые из киевлян решили открыть сезон плавания на специальных досках для Sup-серфинга. А дикие утки, пользуясь подъемом воды в Днепре, подплыли к берегу в поисках пищи.
В полиции сообщили, что в поселке Иванков в результате длительных дождевых осадков размыло дамбу местного пруда, вода упала в реку, которая проходит неподалеку жилых улиц. Водой размыло и подтопило две улицы.
– Сейчас полицейские и ГСЧС всячески способствуют местным жителям преодолеть бедствие, работают соответствующие службы по очистке водоотводных каналов. Уровень воды постепенно снижается, – сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небытов.
Напомним, утром 13 апреля Укргидрометцентр объявил в Киеве І уровень опасности. Синоптики предупредили о том, что в столице и Бориспольском районе возможны затопления из-за опасных гидрологических явлений.
Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.Маргарита Верещагина