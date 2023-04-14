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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

На Харьковщине разоблачили коллаборантов, которые агитировали за Кремль и помогали оккупантам

На Харьковщине разоблачили коллаборантов, которые агитировали за Кремль и помогали оккупантам
Фото: СБУ

Служба безопасности задержала еще трех коллаборантов на Харьковщине. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Двое вражеских пособников являются жителями Волчанского района и бывшими должностными лицами органов местного самоуправления. После оккупации части региона они добровольно пошли на сотрудничество с врагом.

За это летом прошлого года их назначили помощниками руководителя “территориального управления” оккупационной администрации района. На этих “должностях” они готовили псевдореферендум на территории захваченных общин.

Известно, что коллаборационисты лично организовывали собрания местных жителей, где агитировали принять участие в фейковом плебисците и “проголосовать” за Кремль.

Кроме этого, злоумышленники заставляли людей вступать в состав оккупационных “избиркомов”, а в случае несогласия угрожали репрессиями.

Следователи СБУ сообщили обоим фигурантам о подозрении по двум статьям УК Украины: ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 14 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность). Им избрана мера пресечения — содержание под стражей.

На Харьковщине разоблачили коллаборантов, которые агитировали за Кремль и помогали оккупантам

Фото: СБУ

Еще одним злоумышленником оказался 55-летний житель поселка Двуречная Купянского района, который после захвата общины присоединился к местной оккупационной администрации.

В августе прошлого года он добровольно согласился возглавить “управление финансов” захваченного района. Там он организовал работу по наполнению “бюджета” захватчиков, прежде всего для нужд материально-технического обеспечения оккупационных группировок на восточном фронте.

Также он занимался подготовкой финансовых “отчетов” для гауляйтера Купянского района. Во время освобождения региона коллаборант сбежал в Харьков, но впоследствии сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения — содержание под стражей.

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Источник: СБУ
Державна зрада, СБУ, Харьковская область
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