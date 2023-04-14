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Анастасия Кожушко, редактор ленты

США сообщили Росатому об ответственности за завладение секретными данными ЗАЭС — СМИ

Росатом
Фото: Depositphotos

Россию могут привлечь к ответственности за завладение секретными данными, которые подлежат экспортному контролю со стороны США, после захвата ЗАЭС в марте 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на документы, которые оказались в их распоряжении.

В письме Управления ядерной безопасности Минэнергетики США от 17 марта 2023 года отмечается, что по американским законам такое преступление влечет за собой уголовную ответственность.

Также, подтверждение нарушения законодательства США может стать дополнительным аргументом для введения санкций против атомной отрасли России: Росатома и его руководителей.

В письме, адресованном гендиректору Росатома Алексею Лихачеву, США фактически предупреждают РФ об ответственности за владение секретной информацией.

– Четыре из шести блоков станции работают на топливе американской компании Westinghouse. Для перехода с российского ядерного топлива на американские блоки модернизировали. Поэтому на станции появилась техническая информация, которая подлежит экспортному контролю со стороны США. Украина получила разрешение на владение и использование этих данных, – пишет издание.

После захвата ЗАЭС россиянами на станцию направили специалистов Росатома, которые фактически получили полный доступ к станции, в том числе, вероятно, и к секретным данным.

Согласно американскому законодательству, ответственность за попадание информации по атомным технологиям в третьи руки несут не только те, кто ею завладел, но и те, кто своими действиями или бездействием способствовал этому.

Так, таких лиц могут оштрафовать на сумму до $10 тыс. или лишить свободы на срок до 10 лет, или и то, и другое. Если преступление совершено с намерением нанести вред США или для оказания помощи любому иностранному государству, наказание может быть вплоть до пожизненного заключения или штрафа в размере $20 тыс., или и то, и другое.

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АЕС, Атомная энергетика, Запорожская область, Россия, США
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