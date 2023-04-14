Суд уволил Александра Мамая с должности городского головы Полтавы
По решению суда, Александра Мамая уволили с должности городского головы Полтавы.
Об этом сообщает САП.
Полтавский городской голова признан виновным в организации растраты имущества путем злоупотребления своим служебным положением, а также в организации внесения в официальные документы заведомо ложных сведений.
– 4 апреля вступил в силу приговор Высшего антикоррупционного суда от 2 марта. Во исполнение приговора 12 апреля комитет Полтавского городского совета уволил Мамая с должности городского головы и вернул его трудовую книжку, – говорится в сообщении.
Суд назначил политику пять лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями на один год. В то же время Мамай признал вину и возместил убытки, поэтому ему в конце концов назначили год испытательного срока.
По условиям соглашения о виновности, Мамай также должен перечислить 2 млн грн в Фонд United24 на Армию дронов.
Фото: Александр Мамай
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