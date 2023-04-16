Оторвало два пальца: на Херсонщине парень выстрелил из найденного гранатомета
В Херсонской области местный житель получил ранения из-за игры с найденным гранатометом. 18-летний парень нашел неизвестный ручной гранатомет и принес его домой.
Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация. По данным ОВА, происшествие произошло в Петропавловке Новоалександровской общины.
В военной администрации отметили, что он решил поближе рассмотреть находку и случайно выстрелил из оружия.
В результате местный житель получил осколочные ранения кистей и потерял два пальца. Раненого госпитализировали, медики оказывают ему необходимую помощь.
В ОВА призывают жителей не трогать оружие, взрывчатку, патроны, а известить военных, правоохранителей или спасателей, чтобы не подвергать гражданских людей лишней опасности.
Фото: Вадим Токарь
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко