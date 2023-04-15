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Валентина Летяк, редактор ленты

Погибли мать с дочерью: накануне Пасхи оккупанты обстреляли Херсон

Обстріли Херсону 15 квітня

В результате обстрела Херсона российскими оккупантами днем 15 апреля погибли две женщины, получившие несовместимые с жизнью ранения.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

В Херсонской областной военной администрации уточнили, что после обеда российская артиллерия ударила по Таврическому микрорайону города.

Вражеские снаряды взорвались вблизи образовательного заведения.

К сожалению, погибли 48-летняя женщина и ее 28-летняя дочь.

Накануне, 14 апреля, РФ с помощью беспилотников атаковала служебное авто сотрудников полиции в Херсоне.

В результате инцидента ранены двое правоохранителей, а машина получила механические повреждения.

Фото: Херсонская ОВА

Война в Украине, Взрыв, Новости Херсона, Російська агресія, Херсон, Херсонская область
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Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
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