Погибли мать с дочерью: накануне Пасхи оккупанты обстреляли Херсон
В результате обстрела Херсона российскими оккупантами днем 15 апреля погибли две женщины, получившие несовместимые с жизнью ранения.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
В Херсонской областной военной администрации уточнили, что после обеда российская артиллерия ударила по Таврическому микрорайону города.
Вражеские снаряды взорвались вблизи образовательного заведения.
К сожалению, погибли 48-летняя женщина и ее 28-летняя дочь.
Накануне, 14 апреля, РФ с помощью беспилотников атаковала служебное авто сотрудников полиции в Херсоне.
В результате инцидента ранены двое правоохранителей, а машина получила механические повреждения.
Фото: Херсонская ОВА
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко