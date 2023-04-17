Одного из организаторов пьяных вечеринок в Киеве взяли под стражу и увеличили залог

Одного из организаторов пьяных вечеринок, на которых издевались над девушками, взяли под стражу в зале суда, увеличив размер залога до 536 800 грн.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

До этого размер залога составлял 402 600 грн.

— 1 февраля полиция Киевщины объявила о подозрении молодым людям, которые доводили девушек до состояния беспомощности, заставляли выполнять непристойные действия сексуального характера, после чего глумились над жертвами в соцсетях. Сегодня постановлением Киевского апелляционного суда одного из организаторов взяли под стражу в зале суда, увеличив размер залога до 536 800 грн, — написал он в Telegram.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что 31 января в сети получила огласку история о группе молодых людей из Ивано-Франковска, которые приехали в Киев и устраивали вечеринки.

На них они накачивали алкоголем и наркотиками девушек, а потом издевались над ними и насиловали.

Фото: Андрей Небитов

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