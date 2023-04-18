Сегодня утром российская армия из артиллерии обстреляла город Украинск, что в Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

По его словам, обстрелами повреждены три многоэтажки и 18 торговых павильонов местного центрального рынка.

По меньшей мере восемь человек получили ранения. Их всех госпитализировали, люди получают необходимую медицинскую помощь.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 419-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Павел Кириленко

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