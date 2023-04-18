Оккупанты утром обстреляли Украинск в Донецкой области: есть раненые
Сегодня утром российская армия из артиллерии обстреляла город Украинск, что в Донецкой области.
Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
По его словам, обстрелами повреждены три многоэтажки и 18 торговых павильонов местного центрального рынка.
По меньшей мере восемь человек получили ранения. Их всех госпитализировали, люди получают необходимую медицинскую помощь.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 419-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Фото: Павел Кириленко
Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.Татьяна Наконечная