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Марта Бондаренко, редактор ленты

Оккупанты утром обстреляли Украинск в Донецкой области: есть раненые

місто Українськ

Сегодня утром российская армия из артиллерии обстреляла город Украинск, что в Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

По его словам, обстрелами повреждены три многоэтажки и 18 торговых павильонов местного центрального рынка.

По меньшей мере восемь человек получили ранения. Их всех госпитализировали, люди получают необходимую медицинскую помощь.

Оккупанты утром обстреляли Украинск в Донецкой области: есть раненые
Оккупанты утром обстреляли Украинск в Донецкой области: есть раненые
Оккупанты утром обстреляли Украинск в Донецкой области: есть раненые
Оккупанты утром обстреляли Украинск в Донецкой области: есть раненые
Оккупанты утром обстреляли Украинск в Донецкой области: есть раненые
Оккупанты утром обстреляли Украинск в Донецкой области: есть раненые
Оккупанты утром обстреляли Украинск в Донецкой области: есть раненые
Оккупанты утром обстреляли Украинск в Донецкой области: есть раненые

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 419-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Павел Кириленко

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Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

Татьяна Наконечная
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