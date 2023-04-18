Взрывы, которые во вторник, 18 апреля, могут слышать жители украинской столицы на Левом берегу Днепра, предварительно являются плановыми.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев city.

11 апреля в Киеве тоже были слышны взрывы. Местные писали, что примерно в 18:35 были слышны взрывы и что после этого у многих на Позняках исчезла вода.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 419-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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