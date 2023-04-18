Известно, что за звуки взрывов могут слышать жители Киева
Взрывы, которые во вторник, 18 апреля, могут слышать жители украинской столицы на Левом берегу Днепра, предварительно являются плановыми.
Об этом сообщил Telegram-канал Киев city.
11 апреля в Киеве тоже были слышны взрывы. Местные писали, что примерно в 18:35 были слышны взрывы и что после этого у многих на Позняках исчезла вода.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 419-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. Армейцам пришлось проходить за границей специальное обучение, чтобы овладеть техникой. И уже около полугода с помощью этих гаубиц воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады отбивают вражеские штурмы на самом горячем направлении Восточного фронта.Константин Мельников