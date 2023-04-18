Упал в обморок от удара ногой в лицо: в Киевской области два юноши избили подростка
В Киевской области двое 17-летних юношей жестоко избили 14-летнего подростка.
Нападающим уже сообщили о подозрении по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 296 УК Украины), и посадили под домашний арест.
О такой мере пресечения ходатайствовали прокуроры.
Как установили следователи Бучанского райуправления Нацполиции в Киевской области, подозреваемые начали избивать парня после того, когда между ними вспыхнул конфликт.
Они били подростка руками и ногами по голове и туловищу.
Когда один из них в очередной раз ударил пострадавшего ногой в лицо, последний потерял сознание.
После этого юноши с места преступления скрылись.
Пострадавший сейчас находится в больнице.
Медики диагностировали у него сотрясение мозга, травму головы, перелом костей носа и контузию глаза.
Источник: Офис генпрокурора
Фото: КНП Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОС
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