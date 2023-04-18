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Татьяна Забожко, редактор ленты

Упал в обморок от удара ногой в лицо: в Киевской области два юноши избили подростка

Швидка допомога

В Киевской области двое 17-летних юношей жестоко избили 14-летнего подростка.

Нападающим уже сообщили о подозрении по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 296 УК Украины), и посадили под домашний арест.

О такой мере пресечения ходатайствовали прокуроры.

Как установили следователи Бучанского райуправления Нацполиции в Киевской области, подозреваемые начали избивать парня после того, когда между ними вспыхнул конфликт.

Они били подростка руками и ногами по голове и туловищу.

Когда один из них в очередной раз ударил пострадавшего ногой в лицо, последний потерял сознание.

После этого юноши с места преступления скрылись.

Пострадавший сейчас находится в больнице.

Медики диагностировали у него сотрясение мозга, травму головы, перелом костей носа и контузию глаза.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: КНП Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОС

Офис генпрокурора, Избиение
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Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

Татьяна Наконечная
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