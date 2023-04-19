Татьяна Забожко, редактор ленты
Два человека погибли: на трассе Киев – Харьков в аварию попали три грузовика
Ночью 19 апреля два человека погибли во время аварии с участием трех грузовиков на 128-м километре автодороги сообщением Киев – Харьков.
В одном из грузовиков транспортировался керосин.
Масштабный пожар ликвидировали 22 спасателя с помощью шести единиц техники.
В результате ДТП было остановлено движение в сторону столицы.
В данный момент аварийные работы завершены, движение возобновлено.
Источник: Сергей Крук
Фото: Сергей Крук
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.