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Татьяна Забожко, редактор ленты

Два человека погибли: на трассе Киев – Харьков в аварию попали три грузовика

ДТП на трасі Київ - Харків 19 квітня 2023

Ночью 19 апреля два человека погибли во время аварии с участием трех грузовиков на 128-м километре автодороги сообщением Киев – Харьков.

В одном из грузовиков транспортировался керосин.

Масштабный пожар ликвидировали 22 спасателя с помощью шести единиц техники.

В результате ДТП было остановлено движение в сторону столицы.

В данный момент аварийные работы завершены, движение возобновлено.

Источник: Сергей Крук

Фото: Сергей Крук

аварії на дорогах, ДТП
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