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Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Тернополе мальчик на машинке сбил пенсионерку: у нее перелом бедра

поліція
Фото: Pexels

В Тернополе мальчик на машинке сбил пенсионерку, в результате чего женщина получила перелом бедра. Несчастный случай произошел 17 апреля около 15:30 на Театральной площади в центре города.

– Как стало известно, мальчик дошкольного возраста, катаясь на детской машинке, сбил прохожую. Потерпевшая 1937 года рождения. Ее доставили в больницу. Медики констатировали перелом бедра, — отметили в полиции Тернопольской области.

При этом камеры видеонаблюдения зафиксировали событие.

Сотрудники полиции просят откликнуться родителей ребенка, причастного к травмированию женщины, а также очевидцев происшествия.

— Информацию можно оставить по номерам: +38(067)351-38-37, +38(050)102-02-36. Анонимность гарантируется, – добавили в ведомстве.

К слову, летом в Киеве парень на электросамокате сбил на тротуаре 67-летнего мужчину, который спустя три дня скончался в больнице.

Нацполиция, Пенсіонери, Тернопіль
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